Фанаты обеспокоены возможным разрывом Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Поклонники 42-летний экс-солистки «Фабрики» Саши Савельевой и 53-летнего актера Кирилла Сафонова заподозрили, что пара переживает окончательный разрыв, пишет KP.RU. Поводом для слухов стал переезд семилетнего сына пары из Израиля в Москву.

По информации источников, мама отвела мальчика в первый класс столичной школы, хотя до недавнего времени он жил в Израиле, где отец водил его в детский сад. Савельева вернулась в Россию год назад, а летом перевезла в столицу и сына.

Поклонники звездной пары удивились таким переменам: люди задаются вопросами о роли отца в жизни мальчика.

Сама Саша накануне рассказала, что минувшее лето было для нее особенно насыщенным из-за множества поездок, эмоций и неожиданных поворотов. Она призналась, что волнуется по поводу того, как сложится новая жизнь и как они с сыном к ней привыкнут. При этом никакой конкретики по поводу личной жизни певица не вносила.

Сафонов, по данным инсайдеров, находится в подавленном состоянии после возвращения в Израиль из США. Актер размышляет о судьбе, но о личной жизни также не говорит.

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