На ВЭФ показали первые кадры фильма «Большая волна» — комедии о серфинге, снятой на Камчатке

На Восточном экономическом форуме состоялась премьера первых кадров фильма «Большая волна» (16+) — полнометражной комедии о серфинге, съемки которой полностью проходили на Камчатке, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, проект реализует Киностудия имени М. Горького при поддержке губернатора и правительства края. Это первый игровой фильм в новейшей истории России, снятый на полуострове.

По информации издания, презентация прошла в рамках сессии форума, посвященной роли креативных индустрий в развитии регионов. В числе зрителей — представители власти, бизнеса и туристической отрасли. Губернатор Владимир Солодов отметил, что Камчатка стала полноценным героем картины.

«Это первый игровой полнометражный фильм, снятый на Камчатке в новейшей истории. Реализовать столь сложный проект было непростой задачей, и поначалу казалось, что дойти до финала почти невозможно. Камчатка — это полноценный герой нашей картины. Уверен, её красота и величие — главная ценность этого фильма, открывающая зрителю наш Дальний Восток с новой стороны», — сказал Владимир Солодов.

«Большая волна» — это динамичная комедия хронометражем 90 минут. Сюжет строится вокруг троих друзей-серферов, которые задумали организовать на родном побережье этап чемпионата мира по серфингу. Картина задумывалась не только как развлекательное кино, но и как инструмент для демонстрации туристического и инвестиционного потенциала Дальнего Востока. После завершения производства лента выйдет в широкий прокат, а затем появится на крупных онлайн-платформах.

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