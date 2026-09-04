Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парке

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь здоровье в парке», в рамках которой жители смогут пройти профилактические обследования и получить рекомендации специалистов во время прогулки. Выездные медицинские бригады будут работать в Воскресенске, Долгопрудном, Коломне, Красногорске и других округах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Акция „Проверь здоровье в парке“ позволяет жителям уделить внимание своему здоровью без посещения поликлиники», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в эти выходные медицинские специалисты будут работать в 11 округах. Министр подчеркнул, что такой формат удобен для тех, кто хочет проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе. Пациентам измерят артериальное давление, рост, вес и другие показатели, проведут анкетирование и не только. При необходимости их направят в поликлинику на более углубленную диагностику. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.