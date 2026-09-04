Жители Подмосковья подали более 30 тыс. заявок на оказание государственной соцпомощи

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по оформлению государственной социальной помощи более 30 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата доступна для отдельных категорий граждан с низким доходом, среди них — малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны и другие. Услугу можно найти в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, проверит загруженные файлы.

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