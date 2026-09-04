Слуцкий готов рассмотреть предложение возглавить сборную Таджикистана
Тренер Слуцкий заявил о готовности возглавить сборную Таджикистана
Фото: [ФК «Рубин»]
Известный российский тренер Леонид Слуцкий в разговоре с «СЭ» с энтузиазмом высказался о перспективе возглавить сборную Таджикистана.
Специалист рассказал, что смотрел матч среднеазиатской сборной против Китая на Кубке Азии и высоко оценивает потенциал таджикской команды.
«Если вдруг будет предложение возглавить сборную Таджикистана, то я с удовольствием рассмотрю», — сказал Слуцкий.
Леонид Слуцкий возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», голландский «Витесс», английский «Халл», китайский «Шанхай Шэньхуа», а также был главным тренером России.
2 августа Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа» после серии неудачных матчей. В настоящее время тренер руководит сборной медиафутбола России. 4 сентября недавно созданная команда проведет свой дебютный матч — с Таджикистаном в Душанбе.