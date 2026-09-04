Дату выходу скандального рэпера P. Diddy снова перенесли

Дата освобождения 56-летнего американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, из федеральной тюрьмы снова изменилась, сообщил Page Six. Теперь в базе Федерального бюро тюрем указано, что он выйдет на свободу 5 февраля 2028 года.

Это уже не первая корректировка срока: в июле 2026 года дату переносили на месяц после того, как Комбс подрался с другим заключенным.

Конфликт произошел после того, как рэпера оскорбили. По словам инсайдеров, он «взял дело в свои руки» и не остался в долгу — заключенные толкали друг друга, а Комбс активно участвовал в потасовке.

Сотрудники тюрьмы разняли дерущихся, а рэпера поместили в одиночную камеру, откуда его освободили в августе. Федеральное бюро тюрем отказалось комментировать условия содержания Комбса, сославшись на соображения безопасности.

Изначально Комбс должен был освободиться 8 мая 2028 года, но дата переносилась несколько раз. В июле 2025 года присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей с целью занятия проституцией, однако по более серьезным обвинениям — в торговле людьми и организации преступного сговора — рэпер был оправдан.

В октябре 2025 года суд приговорил его к 50 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тысяч. Сейчас P. Diddy отбывает срок в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси.

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