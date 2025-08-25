«Готовы пойти дальше»: парламент Башкортостана поддерживает новую инициативу Путина

Председатель Государственного собрания — Курултая Константин Толкачев в понедельник, 25 августа, заявил, что парламент Башкортостана рассмотрит полный запрет продажи вейпов и электронных сигарет, сообщил mkset.ru.

Президент РФ Владимир Путин выступил в поддержку идеи о запрете вейпов в регионах. Председатель регионального парламента Константин Толкачев положительно оценил подобную инициативу. Опыт борьбы с никотинсодержащей продукцией в Башкортостане есть. Сначала республика стала одним из первых регионов в России, где ввели ограничения на продажу табака. Позже запрет распространили на электронные сигареты и кальяны.

«Теперь готовы пойти дальше и ввести полный запрет на оборот вейпов», — подчеркнул Толкачев.

По информации издания, запрет могут ввести из-за популярности приобретения различных электронных сигарет среди молодых людей и несовершеннолетних граждан. Цель — исключить риск развития негативных последствий для здоровья юных жителей, не допустить развития зависимости. Республика готова первой ввести запрет, если решение будет принято на федеральном уровне. Тогда инициативу обсудят на заседании регионального правительства.

Ранее кардиолог Васильева предупредила, что курение опасно для сердца в любом количестве.