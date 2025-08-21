Кардиолог предупредила, что курение опасно для сердца в любом количестве

Кардиолог Ирина Васильева утверждает, что на состояние сердца воздействует множество факторов, но самым опасным для его здоровья является курение. Своим мнением она поделилась в телеграм-канале.

«Курение — худшее, что можно сделать для своей сердечно-сосудистой системы. Причем в любом количестве», — предостерегла Васильева.

Она акцентировала внимание на том, что распространенное мнение о снижении рисков для сердечно-сосудистой системы при уменьшении числа выкуриваемых сигарет является ошибочным.

Врач отметила, что это утверждение справедливо только в отношении профилактики рака легких и хронической обструктивной болезни легких. Однако, согласно научным данным, подобной взаимосвязи с ишемической болезнью сердца и инфарктом выявлено не было.

