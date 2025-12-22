«Говядина дороже, а рыба дешевле»: парадоксы региональных цен. Анализ показал, где выгоднее жить

Анализ ноябрьских данных о средних потребительских ценах позволил журналистам поставить точку в вечном споре, где дороже жизнь — в Приморском крае или в Москве, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, стоимость мяса в регионе дороже, чем в столице. Так, в Приморском крае жители покупают говядину за 1037 руб., а свинину — за 665 руб. В Москве предложены следующие цены: говядина — 971 руб., свинина — 527 руб.

«Пакетированный черный чай (25 пакетиков) в Москве стоит около 97 руб., в Приморье — почти 109 руб.», — отмечено в материале издания.

По данным издания, Приморский край славится богатым уловом рыбы. Особенность региона отражается на ценовой политике. Разделанная охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в Приморье стоит примерно 1009 руб., в столице — 1616 руб.

«Десяток куриных яиц в Москве стоит около 117 руб., в Приморье — примерно 142 руб. Соль пищевая — около 31 руб. против 43», — указано в материале издания.

Официальная статистика цен на продукты наглядно показывает, сколько стоит обычное пастеризованное молоко в разных концах России. Если в Москве литр молока жирностью 2,5–3,2% можно купить примерно за 103 руб., то жителям Приморского края тот же самый продукт обходится почти в 156 руб.

«Литр подсолнечного масла в столице обходится примерно в 151 руб., в крае — 182», — сообщил журналист издания.

В Приморском крае совокупная цена ингредиентов для борща оказывается ощутимо выше, чем в Москве. Сезонные свежие овощи и фрукты более дорогие именно в регионе.

«Если собрать воедино основные позиции, Москву точно нельзя назвать абсолютно "дешевым" регионом. По ряду категорий столичный ценник действительно выше, чем в Приморье. Но картина меняется, если посмотреть на более чувствительные для ежедневного чека позиции», — сообщил корреспондент ИА «Восток‑Медиа».

