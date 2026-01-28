Зона риска в кастрюле: что происходит с мясом при быстрой разморозке в горячей воде

Размораживание мяса, погружая его в горячую воду, — грубая кулинарная ошибка, которая может привести к порче продукта и серьезной опасности для здоровья. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова, передает «Газета.Ru».

Эксперт объяснила, что при быстром нагревании в воде выше +40 °C создаются идеальные условия для размножения бактерий. Поверхность мяса прогревается, а внутренняя часть остается замерзшей, что формирует так называемую «зону риска» (от +5 °C до +60 °C).

В этой зоне патогены, такие как сальмонелла или кишечная палочка, начинают активно размножаться, вызывая порчу продукта. Кроме того, резкий перепад температур повреждает белковую структуру мяса, делая его после приготовления жестким и сухим.

Кузнецова подчеркнула, что безопасность мясных продуктов зависит не только от правильного приготовления, но и от корректного размораживания. Она назвала три оптимальных метода:

1. В холодильнике при +4 °C — самый безопасный, но медленный способ. 2. В холодной воде — требует смены воды каждые 30 минут и постоянного контроля, но работает быстрее. 3. В микроволновой печи на специальном режиме — подходит для небольших порций, но может привести к частичному «свариванию» краев.

