Грабителю банка предлагают добровольно явиться с повинной в ближайший отдел полиции

В Кузбассе разыскивают мужчину, который в четверг, 16 октября, ограбил банк в Новокузнецке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную пресс-службу полиции.

По информации издания, мужчина совершил преступление в маске. Он попал на камеры видеонаблюдения: неприметная одежда широкого фасона и темных оттенков, перчатки на руках и маска на лице. Очевидцы отметили, что злоумышленник старался держаться сдержанно. Он угрожал персоналу предметом, который визуально напоминает пистолет. Установлено, что деньги мужчина украл. Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин в своем телеграм-канале проинформировал о хищении из банка 100 тыс. руб.

«С учетом имеющихся улик полиция Кузбасса предлагает злоумышленнику самостоятельно явиться с повинной в ближайший отдел полиции», — написано в сообщении правоохранителей.

По информации издания, по факту разбоя возбуждено дело. Злоумышленнику суд может назначить до 10 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов призвали россиян оказать помощь в поисках грабителя: рекомендовано посмотреть видео с места происшествия. На нем также слышен голос преступника. Если кто-то узнает мужчину или располагает информацией о месте его нахождения, важно сообщить правоохранителям.

