Град размером с куриное яйцо сфотографировали жители Кузбасса

В воскресенье, 8 июня, во многих городах Кузбасса прошел ливень с градом. По данным местных жителей, град достигал размера куриного яйца. Горожане публиковали фото и видео в телеграм-каналах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сначала небо стало черным. Кузбассовцы признались, что черная туча не предвещала ничего хорошего. Вскоре начался ливень с градом. Размер льдин был разным — от небольших градиной до кусков, которые достигают размера большого куриного яйца. Жители разных населенных пунктов фотографировали град. В селе Терентьевское выпал град с острыми иголками.

По данным издания, град разбил автомобили: в стеклах остались дырки, валяются осколки. Пострадали также собственники дачных участков. По их данным, молодые растения погибли. Теперь надеяться на богатый урожай нет смысла. Кузбассовцы оценивают размер ущерба от стихийного бедствия.

По информации издания, в Новокузнецком муниципальном округе вследствие грозы отключилась электроэнергия. Глава округа заверил, что ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются восстановительными работами.

Ранее сообщалось, что сотрудника парка в Москве затянуло в сточную трубу в реке Чертановка из-за сильного ливня.