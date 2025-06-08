Сотрудника парка в Москве затянуло в сточную трубу в реке Чертановка из-за сильного ливня

В Москве прохожие спасли сотрудника парка, которого чуть не затянуло в сточную трубу в реке Чертановка, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел возле коллектора в районе Пролетарского проспекта Москвы. Мужчину, которого затягивало в сточную трубу, удерживали две женщины. Они стали очевидцами происшедшего и успели подбежать к сотруднику парка. Женщины ожидали прибытия экстренных служб, которые были вызваны на место происшествия.

По данным издания, пострадавший в связи с ливнем очищал ливневки. Столичный район Москворечье-Сабурово залило дождем. В какой-то момент его затянуло течением и стало уносить. Женщины смогли удержать пострадавшего. Спасатели помогли мужчине — они бросили трос, при помощи которого он выбрался. Его сразу осмотрели медики.

Вследствие ливня некоторые улицы Москвы подтоплены. Так, движение на 15 км МКАД затруднено из-за подтопления проезжей части, сообщил телеграм-канал «Агентство «Москва». Водителей просят при возможности оперативно узнавать информацию на дорогах и менять выбранный маршрут движения.

«Двойная радуга появилась в небе над Москвой, на фоне гремит гром и сверкают молнии», — указано в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повредил кровлю аэропорта в Москве.