Гражданин Узбекистана взламывал аккаунты на «Госуслугах» для поставки на учет мигрантов

Гражданин Узбекистана взламывал аккаунты «Госуслуг» россиян, чтобы без уведомления собственников жилья ставить на учет своих соотечественников, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, иностранец воспользовался незаконной схемой 10 раз. В настоящее время гражданин задержан. Иностранный житель пытался скрыться от правоохранителей. Он находился в Республике Башкортостан, когда купил билеты до Москвы. Конечным пунктом назначения был Минск, но сотрудники правоохранительных органов успели пресечь выезд нарушителя законодательства РФ. Мужчину доставили в Уфу.

«На мужчину возбудили дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ)», — сообщил телеграм-канал Baza.

По данным канала, иностранец получал от мигрантов материальное вознаграждение. Суд выбрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи намерены обжаловать решение. Они считают необходимым заключить гражданина Узбекистана под стражу.

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