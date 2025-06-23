Шапша рассказал об ответственности мигрантов за знание русского языка детьми

В интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил , что родители, приехавшие из других стран, обязаны обеспечивать владение русским языком своими детьми, а финансовые затраты на их обучение должны покрываться ими самостоятельно.

Напомним, что в Калужской области был разработан и принят Госдумой РФ закон, вступивший в силу в апреле, согласно которому дети мигрантов не могут быть приняты в школы без необходимого уровня знания русского языка. Губернатор подчеркнул, что подготовка детей к школе — это традиционная обязанность родителей.

Шапша выразил уверенность, что оплата обучения русскому языку для детей мигрантов должна осуществляться за счет средств самих мигрантов, подчеркнув, что данное бремя не должно ложиться на плечи российских налогоплательщиков.

Ранее в ГД предложили выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон РФ.