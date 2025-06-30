Греф предупредил, какой год станет непростым для банков и бизнеса РФ

Глава «Сбера» Герман Греф на годовом собрании акционеров высказал мнение, что в связи с геополитической обстановкой, динамикой роста ВВП и ставок ЦБ непростым для российских банков и бизнеса может стать 2026 год, сообщил РБК.

Эксперт высказал мнение, что финансовым организациям в 2025 году предстоит решить ряд проблем, чтобы в следующем году сохранить на должном уровне репутацию перед инвесторами. Герман Греф отметил, что ситуация будет зависить от нескольких факторов: от геополитической обстановки, динамики роста ВВП и ставок Центрального банка. Эксперт обращает внимание, что прогноз о сложном годе — лишь предположение.

«Но уже видно, что он (2026 год. — Прим. ред.) не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 2026 года уже сейчас как минимум видна», — оценил Греф.

Глава «Сбера» отметил, что текущий спрос на деньги резко упал, а ставка ЦБ сохраняется на высоком уровне. Такие условия можно считать непростыми для развития финансовых учреждений. Несмотря на сложности, «Сбер» планирует до конца 2025 года реализовать все поставленные компанией планы. На полях Петербургского международного экономического форума эксперт заявлял, что сигналов к наступлению банковского кризиса нет. Организациям стоит готовиться к снижению прибыли, но общая ситуация на рынке стабильная.

Ранее сообщалось, что Греф назвал реально равновесный курс рубля по отношению к доллару.