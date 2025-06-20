Греф назвал реально равновесный курс рубля по отношению к доллару

Сейчас рубль чрезмерно укрепился по отношению к доллару, и равновесным курсом должно быть соотношение 100 рублей на один доллар. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. Его точку зрения привел РБК.

Греф высказался на полях Петербургского международного экономического форума и напомнил, что рубль укрепился настолько, что за один доллар сейчас дают 78-79 руб. Все это негативно влияет как на экспортеров, так и на российский бюджет.

«Бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что Министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками», — указал он.

Греф добавил, что действительно равновесный курс рубля должен составлять порядка 100 рублей за один доллар.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в стране возможно по мере замедления инфляции в стране. Она отметила, что нынешние темпы снижения инфляционных показателей превышают ожидания, что создает предпосылки для постепенного уменьшения ставки.