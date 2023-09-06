Гриб-гигант более 3 кг: Житель Тюменской области поделился координатами поляны

В Тюмени 29-летний житель нашел два гигантских гриба. Мужчина не взвешивал находку, но утверждает, что вес одного из них составляет более трех килограмм. Фото уникального экземпляра подтверждают предположение мужчины.

Примечательно, что один гриб был чистым. Его специально разрезали, чтобы убедиться в этом. Никаких порченных мест или насекомых найдено в нем не было.

Второй гриб также впечатлил своими большими размерами, но он оказался порченным. После разреза внутри было найдено много жуков. Мужчина оставил порченный гриб на поляне.

Тюменец отмечает, что не будет скрывать, где именно был найден гигантский гриб. Он указал координаты. Местным жителям необходимо отправиться на поляну за поселком Кордон. Тюменец рассказал, что на поляне можно найти много хороших грибов, пусть и более мелкого размера.

«Пусть все едут и собирают. Я же не сажал эти грибы, чтобы их прятать. Я на это дело не жадный. Координаты: 56.69983° С, 66.70100° В», – рассказал Megatyumen.ru житель Тюмени Сергей

Ранее председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов рассказал, какие грибы лучше собирать в осенний период в Подмосковье.