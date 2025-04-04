Грибник рассказал, какие грибы категорически нельзя собирать в начале весны

Ростовский грибник с 17-летним стажем Иван Красилов рассказал, какие грибы категорически нельзя собирать в начале весны, сообщила rostovgazeta.ru.

Иван Красилов отметил, что грибной сезон начинается в апреле. Каждую неделю на полянах можно заметить грибы разных видов. Сначала появляется сморчок, через пару недель — фиолетовая рядовка и зеленушка.

«Но среди рода рядовок есть токсичные — нужно внимательно сверяться со справочниками перед срезом», — предупредил эксперт.

Ростовский грибник высказал мнение, что в начале сезона ядовитых грибов может быть больше, чем съедобных. Кроме того, некоторые ядовитые виды сложно отличить от полезных. Эксперт заметил сходство между ложным сморчком и обычным.

«В отличие от настоящего, который полый внутри, ложный на разрезе без пустот», — объяснил RostovGazeta эксперт.

По мнению грибника, гриб строчок также похож на сморчок. В сыром виде он опасен. После длительной термической обработки допускается его употребление в пищу. От сморчка отличается шляпкой, которая ассоциируется с пористой губкой. Иван Красилов предупредил, что много ядовитых двойников у рядовок. Например, зеленушка отличается шляпкой желто-зеленого цвета, которая не привлекает внимание. Ее ядовитый двойник отличается шляпкой кремово-желтого цвета.

«Если сомневаетесь, что сможете правильно приготовить грибы, которые перестают быть ядовитыми при определенных условиях, — лучше их вообще не собирать», — отметил Иван Красилов.

Эксперт рекомендует не забывать о юридическом аспекте сбора грибов. Краснокнижные виды запрещено собирать на законодательном уровне. В противном случае придется нести ответственность за нарушение.

Ранее сообщалось, что грибы назвали лучшими защитниками от гриппа.