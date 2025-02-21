Грибы назвали лучшими защитниками от гриппа

Ученые из Канады узнали, что грибы способны укрепить иммунитет и стать хорошим защитником от гриппа. Эти данные публикует Nature Immunology.

Исследователи узнали, что бета-глюканы помогают снизить воспаление в легких. Это стало известно после эксперимента с мышами. Хвостатым ввели волокна грибов и проследили за состоянием. Оказалось, что получившие инъекцию грызуны гораздо реже сталкивались с осложнениями при респираторных заболеваниях и их аналогах.

Бета-глюканы в целом известны науке как мощные иммуномодулирующие элементы: они способны перепрограммировать организм. Открытием стало то, что эти составляющие повышают нейтрофилы в крови — клеток, отвечающих за борьбу с инфекцией. Это позволило избежать воспалений, провокации осложнений, таких как пневмония.

Эффект сохранялся до месяца, однако пока говорить о применении метода на людях рано. Ученым еще предстоит придумать формат препарата и неоднократно провести исследования.

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