Грибной гид покупателя: названа стоимость свежих и сушеных грибов

По информации издания, в настоящее время в регионе можно приобрести лисички, маслята, грузди, белые грибы, сморчки и чайный гриб. Авторы объявлений предлагают различные грибы: свежие, сушеные и мороженные. Цена зависит от количества товара. Традиционно оптом выходит дешевле.

По данным издания, стоимость лисичек достигает 700 руб., маслят — 500 руб., груздей — 600 руб., белых грибов — 500 руб. Стоимость указана за килограмм свежих грибов. Можно найти и более дешевые предложения. Россиянам также предложен большой ассортимент сушеных грибов.

«Сушеные сморчки урожая 2025 года продают по 750 руб. за 100 граммов, замороженные сушеные сморчки — по 600 руб. за 100 граммов», — сообщил kursdela.biz.

По данным издания, замороженные шампиньоны продают по 127 руб. за килограмм при условии, если покупатель приобретет сразу минимум 500 кг. Значение также имеет и размер грибов. Чем крупнее, тем дороже. В Сети можно найти предложение бесплатно забрать чайный гриб. Некоторые россияне просят за него 100 руб. Сбор грибов в регионе закончится в середине осени. Первый урожай появился в начале весны.

