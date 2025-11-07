Грибной сезон в ноябре: что ищут в подмосковных лесах и почему у одних корзины полные, а у других — нет?

С приходом холодов в подмосковных лесах начался новый грибной сезон. На смену осенним боровикам и подберезовикам пришли холодостойкие виды — бархатистые гигрофоры и яркая фламулина, известная как зимний опенок, сообщил REGIONS.

По информации издания, в отличие от других грибов, зимние опята активизируются именно с похолоданием. Их рыжие скопления хорошо видны на древесных стволах и пнях, но отыскать их — задача не из легких. Жительница Раменского поделилась, что две целенаправленные попытки найти фламулину не увенчались успехом — ни в лиственном лесу, ни у водоемов желанных грибов не оказалось. Вместо них в корзине оказались лишь рядовки и скромный урожай гигрофоров.

«Обидно. В городе на каждом шагу буквально», — отметила жительница Раменского.

По данным издания, другой грибник из Раменского округа — Маргарита — вернулась домой с обильным урожаем. Отправившись целенаправленно за гигрофорами, она не только собрала щедрый урожай, но и обнаружила неожиданные грибные находки.

«Собрала 20-литровое ведро и еще немного. В этом году гигрофоры довольно крупные! Бонус — один масленок и одна фиолетка», — рассказала она о своей добыче недалеко от Бронниц.

Пока одни пытаются отыскать неуловимую фламулину, другим везет на щедрые дары леса. Ясно одно: грибной сезон продолжается, и у тех, кто не боится осенней прохлады, еще есть все шансы наполнить свои корзины лесными трофеями.

Ранее сообщалось, какие виды грибов выживают под снегом и где их искать.

Данная статья не является инструкцией по сбору грибов и собиратели сами несут ответственность за свою безопасность.