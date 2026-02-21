Гриль с видом на город: житель Москвы жарил шашлык на балконе и матерился

Москвич Александр Кошель отправится под арест за то, что устроил на балконе собственной квартиры шашлычную и нецензурно выражался, сообщил ТАСС.

Нагатинский суд столицы признал жителя Москвы виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток административного ареста. Решение опубликовано в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент агентства.

«Кошеля Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), подвергнуть наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток», — сказано в документе.

Инцидент произошел 1 февраля в жилом комплексе «Пик-комфорт». По данным суда, мужчина не только жарил мясо с внешней стороны оконной рамы, но и сопровождал процесс нецензурной бранью в подъезде. Соседи делали замечания, но мужчина игнорировал их.

Учитывая, что нарушитель и раньше попадал в поле зрения правоохранителей, суд счел невозможным ограничиться штрафом и избрал самую строгую меру.

