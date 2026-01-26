Грипп А или что‑то серьезнее: в доме‑интернате Кузбасса массово заболели постояльцы

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о массовом заражении постояльцев дома-интерната в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов намерены проверить информацию, которая распространяется СМИ. В материалах указано, что у 46 человек, пребывающих в одном из домов-интернатов, выявлены признаки заболевания. Отмечено, что пациенты поступали в больницу в период с 23 января.

По информации ведомства, два поступивших пациента находятся в тяжелом состоянии. В кузбасском доме-интернате проживают граждане, у которых диагностированы различные психические расстройства. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — указано в сообщении ведомства.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса проинформировали, что у всех 46 пациентов брали анализы. Предполагалось, что люди заболели вирусом гриппа А. У 17 человек, действительно, диагностировано данное заболевание.

«Причем 16 — без признаков ОРВИ. В тяжелом состоянии находится один пациент», — отмечено в сообщении министерства.

По данным министерства, ухудшение самочувствия людей связано с наложением диагнозом — основного психоневрологического и острой респираторной инфекции. Пациентам оказывают квалифицированную помощь.

