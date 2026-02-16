Грипп, COVID и пневмония: смертельный коктейль, атакующий Омск этой зимой

Управление Роспотребнадзора по Омской области предоставило актуальные данные по заболеваемости внебольничной пневмонией. По состоянию на 10 февраля показатель составил почти 35 случаев на каждые сто тысяч жителей региона. С начала года диагноз подтвердился у 384 несовершеннолетних омичей, сообщил gorod55.ru.

Статистика за 2025 год, обнародованная региональным минздравом, также вызывает внимание. Воспаление легких было выявлено у 12 тыс. жителей области, из которых три тыс. — дети.

«В Омской области ежегодно регистрируются случаи летального исхода у больных внебольничной пневмонией с отягощенным преморбидным фоном», — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, по сравнению с 2024 годом заболеваемость снизилась почти наполовину — спад составил 46,7 процента. Однако болезнь продолжает циркулировать и ежегодно уносит жизни. В группе повышенного риска остаются люди с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, легочными недугами. В зоне уязвимости также пожилые граждане старше 65 лет и те, кто предпочитает заниматься самолечением, заглушая симптомы антибиотиками без назначения врача.

«Существенное влияние на этиологическую структуру ВП как на уровне отдельных населенных пунктов и регионов, так и глобально, могут вносить эпидемические вспышки и пандемии. Примером является пандемия инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, сезонные эпидемические вспышки гриппа, локальные эпидемические вспышки инфекций, вызванных отдельными возбудителями», — рассказали Городу55 в региональном минздраве.

Пневмония может развиться под воздействием бактерий, вирусов или грибков, нередко — их комбинации. В зимний период к ним присоединяются грипп и коронавирусные инфекции, наносящие дополнительный удар по ослабленному организму. В каждом третьем случае заболевание протекает в смешанной форме, что осложняет лечение и ухудшает прогнозы.

Ранее сообщалось, что штамм COVID-19 «стратус» захватил Россию.