Штамм COVID-19 «Стратус» захватил Россию: врачи объяснили, опасен ли он и как защитить себя

В России по-прежнему преобладает штамм COVID-19 «Стратус»: на него приходится примерно 99% всех новых случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»» объяснил, как обезопасить себя от заболевания.

Как отметил врач, этот штамм коронавирусной инфекции отличается тем, что имеет короткий инкубационный период и остро заразен.

«Протекает он не тяжело, и сейчас мы не видим подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Московской области. Регистрируются единичные случаи, поэтому никакой глобальной опасности он не представляет», — пояснил эксперт.

По его словам, в первую очередь позаботиться о себе нужно людям с хроническими заболеваниями, пожилого возраста и детям, у которых может тяжело протекать заболевание с таким подвидом.

«Защита от заболевания не изменилась — это проветривание помещений, также важно избегать посещения мест с большим скоплением людей или приходить туда в масках. После возвращения с улицы важно помыть руки и умыться», — заключил Осипов.

