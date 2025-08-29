Гроб на помойке в центре города: в Павловском Посаде обсуждают необычную находку

В Павловском Посаде у одной из местных контейнерных площадок для сбора мусора был обнаружен оставленный кем-то гроб. Об инциденте стало известно из соцсетей. Горожане активно обсуждают новость и делятся фото найденного гроба, сообщил REGIONS.

По информации издания, горожане в комментариях выражали соболезнования возможным близким усопшего. Однако подавляющее большинство жителей сошлось во мнении, что данный специфический предмет требовалось утилизировать более цивилизованным способом. Юрист из Электрогорска Антон Сазанов подтвердил правильность предположений комментаторов.

По словам эксперта, подобные действия являются нарушением правил благоустройства и норм общественной нравственности. Согласно предоставленной юристом информации, вывоз крупногабаритных или иных нестандартных отходов жители Московской области могут заказать круглосуточно, позвонив по короткому номеру единой горячей линии 122. Данный сервис предназначен в том числе для организации специального графика утилизации предметов, которые невозможно выбросить в стандартные контейнеры.

«Выбрасывать такие предметы на контейнерную площадку запрещено. Доски, из которых сделан гроб, точно так же, как и камень, кирпич, бетон, арматура, плиты ДСП и так далее — все это считается строительным мусором и отходами. За несанкционированное утилизирование подобных вещей в мусорных контейнерах могут выписать штраф до 70 тыс. руб.», — сказал эксперт.

