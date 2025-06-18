Грозит арест: Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Соответствующей информацией поделилась его адвокат Лиана Гаспарян, сообщило РИА Новости.

По словам адвоката, предпринимателю грозят арестом. Обвинение в публичных призывах к захвату власти было объявлено посредством СМИ. Юрист отметила, что инкриминируемая российскому гражданину статья относится к преступлению средней тяжести. В качестве привлечения к ответственности в случае доказательства вины суд вправе назначить штраф или общественные работы.

«Ходатайствовать арест по этой статье — полное беззаконие», — сказала адвокат.

Лиана Гаспарян отметила, что предприниматель не признает своей вины. По данным МВД Армении, у дома Карапетяна в Ереване во вторник, 17 июня, провели оперативные мероприятия. У здания собрались сторонники и близкие. Правоохранители задержали более 50 человек. Российский предприниматель в это время находился дома. Его доставили в участок, а после перевезли в СК.

По данным СМИ, правительство Армении раскритиковало деятельность Армянской апостольской церкви, а предприниматель встал на защиту религиозной организации.

Ранее сообщалось, что Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении на фоне скандала с Карапетяном.