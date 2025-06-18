Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении на фоне скандала с Карапетяном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности республики Армена Абазяна на фоне скандала с российским бизнесменом армянского происхождения, главой группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

Другим указом Пашинян назначил временно исполняющего обязанности главы Службы нацбезопасности заместителя Абазяна Андраника Симоняна.

Как сообщают источники и армянские СМИ, Абазян ранее отказался задерживать Карапетяна. Накануне дома у бизнесмена в Ереване прошли обыски, после чего он был задержан МВД Армении. В ведомстве эту ситуацию никак не прокомментировали.

Кроме того, Пашинян заявил, что намерен национализировать «Электрические сети Армении», которые принадлежат Карапетяну.

Источники полагают, что преследование Карапетяна началось после того, как он выразил поддержку представителям Армянской апостольской церкви (АПЦ), которые ранее раскритиковали Пашиняна за решение передать несколько граничащих с Азербайджаном сел Баку.

Тогда же Пашинян и его жена Анна Акопян в социальных сетях сделали несколько публикаций с уничижительными высказываниями в адрес представителей АПЦ.

Ранее издание Hraparak сообщило, что за премьер-министром Армении Николой Пашиняном пришла Смерть с косой и заявила, что его «ждет ад».