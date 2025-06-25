Грозит пожизненное заключение: в кузбасском селе организовали нарколабораторию

Сотрудники правоохранительных органов выявили расположение новой нарколаборатории, которая не просуществовала даже месяца. Об этом в среду, 25 июня, на брифинге по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в МВД Кузбасса рассказали приглашенные спикеры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, лабораторию организовал житель Новокузнецка. Он проработал 27 дней, за что получил большую сумму денег. Однако теперь гражданину предстоит предстать перед судом. В перспективах — пожизненное заключение.

«11 апреля один гражданин через интернет устроился на работу, получил достаточно квалифицированные и четкие инструкции и оборудовал в частном секторе поселка Сарбала Калтанского городского округа одно помещение», — рассказал на брифинге полковник полиции Роман Белокопытов.

По данным издания, у мужчины были спонсоры, которые финансировали открытие лаборатории. Им требовалось запустить изготовление конкретного запрещенного вещества. 35-летний новокузнечанин также выполнял другое преступное поручение — раскладывал пакетики с запрещенным веществом по городу. В ходе обыска правоохранители обнаружили практически килограмм готового вещества, а также различные химикаты и оборудование.

По информации издания, против мужчины завели уголовное дело. В настоящее время он находится в СИЗО. Сотрудники правоохранительных органов проверяют источник финансирования, чтобы установить личности заказчиков и возможных сообщников.

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