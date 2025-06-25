В Калужской области представителей МВД обвинили в незаконной легализации мигрантов

Заместитель начальника полиции и руководитель уголовного розыска Калужской области подозреваются в участии в масштабной схеме нелегальной легализации иностранных граждан, сообщил Mash.

В рамках этого преступного бизнеса уже установлены имена и фамилии более 50 тыс. мигрантов, которых сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что организаторами этой незаконной схемы выступали заместитель начальника ОМВД по Жуковскому району Калужской области Сергей Григорьев и руководитель регионального уголовного розыска Евгений Солопов.

Отмечается, что в течение двух лет высокопоставленные полицейские за денежное вознаграждение помогали иностранцам получать необходимые документы. В их «услуги» входили сдача тестов по русскому языку и знаниям законодательства РФ, оформление трудовых патентов, а также регистрация в России — как временная, так и постоянная.

«Клиенты» покупали документы, благодаря которым успешно легализовывались на территории страны и затем разъезжались по разным регионам.

Григорьеву и Солопову уже предъявлены обвинения. У них есть все шансы оказаться за решеткой.

Ранее скандальный экс-депутат Максим Баранов заявил о создании альтернативы «Русской общине» для мигрантов и кавказцев.