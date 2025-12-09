Грубые нарушения, мелкий протокол и прицеп в подарок: как российский чиновник продал безопасность производства

Бывшему замначальника Кемеровского территориального отдела горного надзора Сибирского управления Ростехнадзора выдвинуто обвинение в получении взятки в виде прицепа к авто стоимостью 73 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По версии следствия, в мае 2024 года на территории одной из обогатительных фабрик региона проходила проверка. Ответственным лицом был назначен обвиняемый. В его обязанности входил контроль безопасных условий на промышленном предприятии. В ходе проверки были выявлены различные нарушения, которые относятся к категории грубых.

По данным ведомства, обвиняемый нарушил законодательство: о грубых нарушениях не проинформировал, в протоколах указал на незначительные отклонения, установил длительный срок для их устранения, выписал формальное предупреждение. По мнению экспертов, обвиняемый был обязан требовать выплату штрафа. Действия мужчины поставили под угрозу безопасность производства.

«Обвиняемый потребовал и лично получил 13 сентября 2024 года от представителей предприятия прицеп к автомобилю стоимостью 73 тыс. руб., который зарегистрировал на свое имя», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, имущество и денежные средства фигуранта оценены в сумму свыше 3,9 млн руб. В настоящее время на них судом наложен арест. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего детального рассмотрения. Действиям взяткодателей также дана надлежащая правовая оценка.

