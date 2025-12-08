Эксперт заявил о необходимости пересмотра подходов к мотивации госслужащих

Борьба с коррупцией в России требует не только силовых мер, но и системного пересмотра подходов к мотивации государственных служащих. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев, имеющий за плечами опыт работы старшим следователем по особо важным делам.

Эксперт обратил внимание на истоки проблемы: иногда молодые люди сознательно идут на государственную службу с целью получения взяток, чтобы «отбить» затраты на свое образование. Это указывает на глубокие пробелы в системе ценностей и воспитании, которые требуют внимания на самом раннем этапе.

Вторым ключевым направлением Зайцев назвал создание условий, при которых брать взятки становится невыгодно. Речь идет о жестких последствиях — не только уголовном преследовании, но и полном изъятии имущества, приобретенного коррупционным путем, вплоть до ограничений для членов семьи. Одновременно с этим, по его мнению, чиновник должен получать достойную зарплату и социальные гарантии, чтобы сама мысль о незаконных доходах теряла привлекательность.

Актуальность этих предложений подтверждает статистика: согласно отчету МВД, количество выявленных коррупционных преступлений за последний период выросло на 12,4%, достигнув почти 38,5 тыс. случаев. Это говорит о том, что проблема остается острой и требует комплексных решений. Таким образом, эффективная борьба с коррупцией — это не только карательные меры, но и баланс между суровым наказанием за нарушения и созданием достойных, прозрачных условий для честной работы на государственной службе. Без этого сочетания разорвать порочный круг будет крайне сложно.

Ранее сообщалось, что в Балашихе по требованию прокуратуры уволили чиновника в связи с утратой доверия.