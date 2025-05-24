Групповое заболевание ОКИ диагностировали у детей в санатории Пермского края

У 35 детей, которые находились на территории санатория «Орленок» в Пермском крае, диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, у ребят выявлено групповое заболевание ОКИ. Дети сообщили о плохом самочувствии утром 24 мая. Информация, чем могли отравиться пациенты, на данный момент не сообщается. Пострадавшим понадобилась амбулаторная помощь.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту ОКИ у несовершеннолетних посетителей санатория, сообщил телеграм-канал ведомства. Специалисты прибыли в детский санаторий «Орленок» с целью отбора проб еды, которую могли употреблять пациенты. Результаты комплекса лабораторных исследований будут опубликованы по итогу их готовности. В ведомстве проинформировали, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно приступило к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей в детском санатории "Орленок" (на базе санатория "Усть-Качка")», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, на территории санатория представители Роспотребнадзора проводят профилактические работы с целью недопущения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что пермские школьницы отравились увлажнителем для лица.