Группу «Би-2» повторно задержали в Таиланде

На странице в социальной сети появилась информация , где сейчас находятся участники группы «Би-2». Они пребывают в центре задержания миграционной полиции в Таиланде.

Отмечается, что были задержаны все участники группы — это граждане России, Израиля и Австралии. Причина — допущенные ошибки организаторами концертов при заполнении документов. Задержанные находились в камере полиции на протяжении ночи. На следующий день суд рассмотрел дело. Музыкантам не предоставили переводчика, поэтому они не понимали, о чем шла речь. Суд постановил выплатить штраф.

Участники группы моментально выполнили требование. После выхода из суда их задержали сотрудники миграционной полиции Таиланда. Теперь музыканты ожидают решения, могут ли они находиться на территории Таиланда.

Команда «Би-2» утверждает, что не первый раз выступала на территории Таиланда. Ранее никаких проблем с оформлением документов не было. Участники не исключают, что миграционная полиция заинтересовалась ими из-за влияния извне.

Независимый пиар-специалист Иван Акимов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое наказание могли понести участники группы «Би-2» за незаконную организацию концертов на острове. Штрафные санкции — это самое простое, что мог назначить суд.