Генсек партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Таха Каладзе заявил, что Грузия положительно оценивает помощь России в налаживании отношений с Южной Осетией и Абхазией, сообщил ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при желании правительства Грузии Россия могла бы оказаться содействие в примирении Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией. Политик Таха Каладзе заявил, что готов перейти от слов к реальным действиям. Первое, что предложил сделать мэр Тбилиси, — это вывести российские войска с территорий частично признанных республик.

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно, наши власти положительно оценивают упомянутое заявление. То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров заявил, что нынешнее руководство Грузии честно признает, что стало истинной причиной конфликта между республиками и Грузией, не искажает события прошлого и готово идти на контакт. Спикер уточнил, что согласиться на мирные переговоры обязательно должны все три участника процесса — Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

Республики обратились к правительству России признать их независимыми в 2008 году. Отношения с грузинским правительством ухудшились по разным причинам: людям не разрешали разговаривать на русском, жители республик не поддерживали выбранные внутриполитический курс и международную повестку. Правительство начало военные действия против жителей республик. Они нуждались в защите.

Ранее сообщалось, что Абхазия ратифицировала соглашение о признании судебных решений с РФ.