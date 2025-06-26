Грузовик смял 26 машин: в Кемерово сообщили о последствиях жуткого ДТП

Специалисты за ночь устранили последствия ДТП с участием 26 автомобилей, в которые врезался грузовик «ФАВ», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу мэрии Кемерово.

По информации издания, вечером 25 июня движение в Кемерово практически остановилось. На нескольких участках образовались километровые пробки. Горожане не могли вернуться домой после работы в привычное время. Очевидцы делились фото машин, которые после ДТП превратились в груду металлолома.

По данным издания, грузовой автомобиль «ФАВ» поворачивал на спуске. У машины отказали тормоза. Ее снесло на дорогу. В региональной полиции проинформировали о 26 легковых машинах, которые пострадали в результате столкновения. Данная версия предварительная. Специалисты будут разбираться в ситуации. Очевидцы в соцсетях рассказали, что грузовик также врезался в другой грузовой автомобиль и столб, который получил серьезные повреждения.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал об отсутствии погибших. Пострадали шесть взрослых и ребенок.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в госпитализации никто не нуждается. Пациенты отпущены домой», — написал губернатор Кузбасса.

В пресс-службе мэрии Кемерово отметили, что специалисты на протяжении ночи устраняли последствия: убирали детали от поврежденных авто, смывали следы ДТП с асфальта. В настоящее время дорога свободна.

Ранее сообщалось, что водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в дождь.