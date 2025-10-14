Грузовик задавил ребенка на «ватрушке»: водителя отправили в колонию-поселение

Водитель грузовика, который два года назад задавил ребенка на «ватрушке», по решению суда отправится в колонию-поселение на 2,5 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру и СК.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов провели ряд экспертиз. Они установили, что у водителя был шанс избежать трагедии. Он мог успеть затормозить, если бы вовремя среагировал. По версии следствия, водитель превысил рекомендованную скорость во время проезда по жилому заснеженному двору, проявил невнимательность.

По данным издания, жертвой ДТП стал восьмилетний ребенок, который погиб на месте от полученных травм. Водитель не попытался оказаться первую помощь. Он покинул место происшествия. Мужчину задержал патруль ДПС. Городской суд вынес водителю грузовика условный срок.

«Прокурором постановленный приговор обжалован в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — пишет пресс-служба прокуратуры.

По информации издания, материалы дела были поданы для рассмотрения в Кемеровский областной суд. Судья пересмотрел прежнее решение суда. Виновный отправится в колонию-поселение сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Саратове начался суд по делу о смертельном ДТП с участием сына депутата.