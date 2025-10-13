В Саратове начался суд по делу о смертельном ДТП с участием сына депутата

В Октябрьском районном суде города Саратова начался судебный процесс по резонансному делу об аварии со смертельным исходом, в результате которой погибла 20-летняя девушка. Председательствующим на процессе является судья Александр Ермолаев, сообщил портал Saratovnews.

Обвиняемым по делу проходит 19-летний Глеб Назаров, являющийся сыном депутата Василия Назарова из Октябрьского муниципального образования Ртищевского района.

Согласно материалам следствия, трагическое событие произошло 10 июля 2024 года. Утверждается, что Назаров, управляя автомобилем Changan, двигался с превышением скорости по улице Вольской и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора на пересечении с улицей Белоглинской, совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, который ехал на разрешающий сигнал.

После столкновения автомобиль Назарова выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в соответствии с правилами. Девушка скончалась от полученных травм на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 части 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека).

В ходе заседания стало известно, что Назаров, которому 19 лет, зарегистрирован в городе Ртищево, в настоящее время не работает и не обучается, ранее был студентом саратовского архитектурно-строительного колледжа. Отмечается, что у обвиняемого имеются хронические заболевания, которые могут быть приняты во внимание судом при определении меры наказания.

