Грузовикам запретили въезд, самолеты опаздывают: как Кузбасс справляется со снегопадом

В Кузбассе выпали обильные осадки в виде снега, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В разных городах региона готовятся к предстоящей зиме, учитывая частые снегопады.

По информации издания, в Кемерово для грузовиков запретили въезд в город. Нововведение касается автомобилей длиною более 10 метров и весом от 15 тонн. Запрет введен до 15 апреля. Он связан с обильными снегопадами, которые часто происходят в кузбасском городе.

По данным издания, ограничение движения действует во время сильных снегопадов, продолжающихся более часа. В мэрии уточнили, что правило актуально только в некоторые часы: с 6:30 до 9:00 и с 16:00 до 21:00. Именно в это время наблюдается максимальная загрузка дорог.

По информации издания, из-за непогоды в Кемерово своевременно не прибыло два пассажирских самолета. Воздушные транспортные средства экстренно перенаправили в аэропорты Красноярска и Новосибирска. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют предоставление прав пассажиров, чьи рейсы задержаны, отменены или перенаправлены.

Ранее сообщалось, что Вильфанд не смог спрогнозировать появление снега в европейской части России.