Вильфанд не смог спрогнозировать появление снега в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости поведал , что европейская часть России пока останется без снега из-за высоких температур..

Синоптики прогнозируют, что в эти выходные разве что на юго-западе Сибирского федерального округа ожидается снегопад. Речь идет о значительных территориях Дальнего Востока и Сибири. В то же время на европейской территории снег возможен только на северо-востоке..

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега... Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега...», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ноябре ожидается необычно теплая погода, несвойственная этому времени года. В большинстве регионов Европейской части России снега пока не предвидится, за исключением редких исключений.

