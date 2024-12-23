Грузовики с серной кислотой упали в реку в Бразилии: двое погибших и 10 пропавших без вести

В Бразилии произошло обрушение моста длиной 550 м, который проходил над рекой. В момент происшествия по мосту передвигались два грузовика с серной кислотой, автомобили и мотоциклы. Все транспортные средства обрушились в воду, сообщил SHOT.

Согласно данным канала, момент происшествия случайно попал на видео местного депутата. Он снимал видео, чтобы зафиксировать ветхость конструкции. Сообщается, что мост был построен 60 лет назад. Он соединял трассу между городами Эстрейту и Агиарнополис.

По данным SHOT, в момент обрушения по мосту передвигались транспортные средства. Вместе с людьми они упали в воду. Специалисты приступили к поискам. В ходе спасательной операции появились подозрения, что в реку попали вредные вещества. Предположительно, грузовики перевозили емкости с серной кислотой. Спасатели были вынуждены выйти из воды и временно прекратить поиски людей.

«В данный момент известно о двух погибших и 10 пропавших без вести», — сообщил SHOT.

SHOT также пишет, что 10 человек получили ранения. Канал уточняет, что информация о пострадавших предварительная.

Ранее сообщалось, что в Бразилии частный самолет потерпел крушение в жилом районе.