В Бразилии частный самолет потерпел крушение в жилом районе

По информации источника, воздушное судно разбилось сразу после вылета из аэропорта Канела. Самолет упал в жилом районе. По предварительным данным, на борту находились 10 человек.

Как сообщил губернатор штата Эдуарду Лейти, никто из пассажиров не выжил. Он прибыл на место происшествия, где проводится спасательная операция.

Как сообщил портал G1, самолет летел в сторону штата Сан-Паулу, расположенного в южно-восточной части Бразилии. В СМИ появилось видео с моментом крушения воздушного судна. На нем видно, как самолет стремительно падает на городские постройки, после чего происходит взрыв. За ним проследовал пожар.

Отмечается, что в результате падения было разрушено здание мебельного магазина и гостиницы. 15 постояльцев отеля пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Как выяснили журналисты, потерпевший крушение самолет принадлежит местному бизнес-управляющему Луису Клаудиу Салгейру Галеази. О том, кто находился на борту, пока неизвестно.

Это уже не первый инцидент в Бразилии с крушением самолета. В августе в бразильском муниципалитете Виньедо разбился пассажирский самолет ATR-72. Он совершал внутренний рейс из Каскавеллы в Гуарульюс. Из находившихся на борту 58 пассажиров никто не выжил.

Ранее сообщалось, что на Камчатке нашли самолет Ан-2. Летевшие на нем пилоты и пассажир выжили.