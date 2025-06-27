Guardian: украинцам начали отказывать в убежище в Британии

По информации издания, украинцы обращаются за юридической консультацией в юридическую фирму Sterling Law. По их словам, поводом становится отказ правительства Великобритании предоставлять убежище. Гражданам рекомендуют переезжать в регионы Украины, которые считаются более безопасными. В последнее время количество подобных обращений увеличилось.

Юристы рассказали о праве украинцев на пребывание в Великобритании в рамках программы временной визы на срок до полутора лет. Заявления об отказах они принимают. Ответы по поданным апелляциям украинские граждане ожидают в течение нескольких месяцев. Юристы отметили, что правительство при вынесении подобных решений вправе ссылаться на рекомендации МВД. В них отмечено, что Киев и западные регионы Украины считаются в целом безопасными.

По информации издания, в феврале 2024 года были изменены правила для въезда украинцев, которые намерены получить убежище. Ранее было достаточно, что спонсор предоставил гарантии для гражданина Украины. Им мог быть любой человек. Таким способом соотечественники помогали друг другу. По новым правилам, спонсором может стать только гражданин Великобритании.

Ранее сообщалось, что Euractiv предупредил о пересмотре статуса украинских беженцев в ЕС.