Guardian: Украину и Молдавию примут в ЕС при условии политического давления на альянс

Издание « Guardian » опубликовало материал, в котором ссылается на собственные источники и рассказывает, когда Украину и Молдавию примут в состав ЕС.

«Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?», - рассказали источники издания «Guardian» из Еврокомиссии

Источники издания отмечают, что есть две страны, у которых высокие шансы стать членом альянса – это Украина и Молдавия. Но вступление станет возможным при условии политического давления на всех представителей организации. Без мотивации никто из членов ЕС не захочет принимать новых участников.

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подал заявку в ЕС с предложением о вступлении Украины в состав Евросоюза. Страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы присоединиться к организации.

Некоторые эксперты уверены, что у Украины нет никаких шансов вступить в ЕС. Так считает британский полковник в отставке Ричард Кемп. Эксперт уверен, что жители Украины должны понимать, что никто их не примет в организацию, поэтому не стоит мечтать о том, что никогда не сбудется. Вступление Украины нарушит внутренний баланс ЕС, особенно в отношении распределения власти.