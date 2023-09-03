Губерантор Старовойт: В Курской области пресекли атаку двух БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем интернет-мессенджере сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ.

В Глушковском районе под обстрел попал поселок Теткино. Зафиксировано три прилета. Удалось избежать жертв. Гражданская инфраструктура также не была нарушена.

Также ВСУ запустили на территорию Курской области два БПЛА. Комплексы РЭБ своевременно обнаружили летательные аппараты противника. Военные использовали антидроновые ружья. Удалось избежать пострадавших и разрушений.

«На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского», - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт

Ранее сообщалось, что департамент региональной безопасности ХМАО хочет приобрести антидроновые ружья. Несмотря на свое название, прибор не может стрелять. Он позволяет глушить сигнал, разрывая связь беспилотного аппарата с источником, который им управляет.

Обстрелы Курской области происходят ежедневно. Губернатор Роман Старовойт, 2 сентября, несколько раз за день сообщал об обстреле региона.