Власти ХМАО нашли способ, как обезопасить регион от украинских дронов
Фото: [Unsplash]
На сайте Госзакупок размещена информация о том, что департамент региональной безопасности ХМАО хочет начать сотрудничать с поставщиками антидроновых ружей, сообщает muksun.fm.
Стоимость одного ружья составляет 900 тысяч рублей. К технике предъявлены такие требования: ружья должны глушить различные сигналы и подключаться к четырем различным навигационным системам. Также приборы с оптическим прицелом должны выдерживать морозы. Важно, чтобы оружие могло работать без дополнительной зарядки не менее 40 минут.
Особенность таких ружей в том, что они не могут стрелять. Приборы глушат сигнал. Дроны, которые летят по территории региона, теряют связь с устройством, которое его запускает. Техника падает. Дефицита в таких приборах нет. Их легко купить на маркетплейсах или же сервисах объявлений. Минимальная цена – 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно об истреблении дрона над территорией Черного моря.