Губернатор Бочаров: на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание после падения украинского БПЛА

На территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание, причиной которого стало падение украинского беспилотника, сообщил на странице в интернет- мессенджере губернатор региона Андрей Бочаров.

ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 12 мая. ВС РФ, используя средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, отразили атаки. Успешно сбитый БПЛА упал на территорию нефтеперерабатывающего предприятия, что спровоцировало детонацию. Также было зафиксировано возгорание.

«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован», — сообщил губернатор Бочаров.

В результате атаки ВСУ беспилотниками и возгорания на территории НПЗ пострадавших нет.

SHOT сообщает, что в регионе прозвучало несколько громких взрывов. Система видеонаблюдения зафиксировала гул, характерный для работы БПЛА. Атака была совершена в 02:30 ночи. Предприятие расположено в Красноармейском районе. Возгорание было ликвидировано оперативно и не понесло тяжелых последствий. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о серии мощных взрывов в Белгородской области: под обстрел ВСУ попали многоэтажные дома, больница, автомобили и ТЦ.