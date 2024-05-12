Губернатор Бочаров: на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание после падения украинского БПЛА
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
На территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание, причиной которого стало падение украинского беспилотника, сообщил на странице в интернет-мессенджере губернатор региона Андрей Бочаров.
ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 12 мая. ВС РФ, используя средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, отразили атаки. Успешно сбитый БПЛА упал на территорию нефтеперерабатывающего предприятия, что спровоцировало детонацию. Также было зафиксировано возгорание.
«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован», — сообщил губернатор Бочаров.
В результате атаки ВСУ беспилотниками и возгорания на территории НПЗ пострадавших нет.
SHOT сообщает, что в регионе прозвучало несколько громких взрывов. Система видеонаблюдения зафиксировала гул, характерный для работы БПЛА. Атака была совершена в 02:30 ночи. Предприятие расположено в Красноармейском районе. Возгорание было ликвидировано оперативно и не понесло тяжелых последствий. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Ранее мы сообщали о серии мощных взрывов в Белгородской области: под обстрел ВСУ попали многоэтажные дома, больница, автомобили и ТЦ.