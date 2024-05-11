Белгородские многоэтажки, ТЦ и больницы попали под жесткий обстрел ВСУ

Украинская армия устроила массированный обстрел Белгорода, который затронул множество строений. Задело также городскую больницу №2, где проходят лечение раненные. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на источник в Сети.

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и ряде других районах области почти весь день, 11 мая. К вечеру атака со стороны ВСУ усилилась, повредив инфраструктуре города, парковкам, многоэтажным жилым зданиям, торговым центрам и больнице.

Машины жителей, которые задели прилеты, полыхают. Часть зданий была повреждена. Известно как минимум о пяти пострадавших и одном погибшем. Baza сообщает о 15 пострадавших.

По данным Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили как минимум 12 снарядов РСЗО Vampire.

Ранее сообщалось, что военные России освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области.