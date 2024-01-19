Губернатор Богомаз: на Клинцовской нефтебазе загорелись резервуары после падения боеприпаса с беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что во время падения беспилотника самолетного типа произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Загорелись резервуары в обваловании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и пожарные.

«В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

О том, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России, стало известно из сообщения Минобороны РФ в пятницу утром, 19 января. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Ранее две ракеты «Точка-У» и три дрона были перехвачены средствами ПВО над Брянской область в среду, 17 января. Правительство региона призывает жителей не публиковать кадры работы ПВО. Это актуально для жителей всех регионов РФ. В противном случае противник может корректировать огонь и наносить повторные атаки. Также увеличивается риск того, что ВСУ обнаружат, где установлены системы ПВО.

Ранее в эфире радио Radio NV глава украинской компании по производству дронов рассказал о некомпетентности правительства Украины. Эксперты считают, что в современных вооруженных конфликтах именно БПЛА имеют приоритетное значение.